Stazione Giulio Agricola metro A, cede l’intonaco e cadono calcinacci dal soffitto L’intonaco cede e calcinacci cadono a terra nella stazione della metro A di Giulio Agricola, fra l’entrata e la banchina.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal profilo Instagram "Welcome to Favelas"

La metropolitana di Roma cade a pezzi: non è solo un modo di dire. Questa mattina calcinacci sono caduti dal soffitto della stazione Giulio Agricola, a tre fermate dal capolinea delle linea A di Anagnina. Il crollo è avvenuta in prossimità della struttura utilizzata per i giornali, fra i cartelloni pubblicitari, lungo il percorso che dalla strada porta ai tornelli e poi a scendere in banchina. Il personale Atac ha poi provveduto a ripulire l'area e a metterla in sicurezza.

A causare il cedimento dell'intonaco, con relativa caduta dei calcinacci, potrebbero essere state le infiltrazioni a seguito delle piogge che nei giorni scorsi si sono abbattute sulla capitale.

Metro e bus messi ko dall'emergenza climatica

Non è la prima volta che gli eventi climatici provocano danni ai mezzi di trasporto pubblico a Roma. Secondo il calcolo effettuato da Legambiente ed esposto nell'annuale Report Città Clima, sono 31 i giorni totali di stop a metropolitane e treni urbani che si sono verificati a Roma nel 2022. I disagi, verificati sia per eventi climatici considerati estremi che, sempre più spesso, da precipitazioni forti, hanno coinvolto principalmente la linea della Roma-Lido, la fermata della linea B di Circo Massimo, il sottopasso della metro C all'altezza di Torre Gaia e alcune stazioni delle fermate della linea A della metropolitana. Proprio dal 4 luglio scorso la linea arancione del trasporto pubblico è interessata dagli interventi di manutenzione.

Le reazioni degli utenti

Sui social network sono numerosi gli utenti che hanno deciso di commentare quanto accaduto, fra amarezza e ironia. "Chiuderemo la metro de notte, fino ar 2023 pe fà i lavori di manutenzione, dicevano", scrive uno. "Ora l'uscita è anche dal soffitto", aggiunge un altro. O ancora: "Da agricola a edile è un attimo". E c'è chi ipotizza: "Metteranno la classica transenna che resterà lì per almeno 8 anni".