video suggerito

Si scattano un selfie ad una festa ma la ringhiera cede e cadono nel vuoto: feriti 6 giovani Hanno riportato diversi giorni di prognosi 6 giovani soccorsi e trasportati in ospedale per la caduta da una ringhiera, che ha ceduto sotto al loro peso. Si stavano scattando un selfie durante una festa. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momenti di paura in via Cassia a Roma, dove nella serata di ieri è crollata parte di una ringhiera durante una festa. Sei ragazzi sono precipitati nel vuoto, facendo un volo di cinque metri e sono rimasti feriti. Tutti e cinque hanno avuto bisogno di cure mediche e sono stati trasportati con l'ambulanza in vari ospedali della Capitale.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti erano circa le ore 22.30. All'interno di una sala per ricevimenti sulla Cassia c'era un festa privata. Dei giovani si sono sporti per scattersi un selfie, appongiandosi ad una ringhiera. Il parapetto composto da pilastri ornamentali ha ceduto e in sei sono caduti giù, finendo sul prato. A dare l'allarme sono stati gli altri invitati, che hanno assistito alla scena e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dell'ambulanza.

Arrivata la segnalazione, sul posto sono giunti vari mezzi di soccorso. Un diciassettenne, un diciottenne e una ragazza di diciassette anni sono stati trasportati all’ospedale Sant’Andrea, hanno riportato rispettivamente trenta, venti e dieci giorni di prognosi.

Gli altri tre giovani feriti sono stati invece trasferiti al Policlinico Agostino Gemelli. Si tratta di due diciassettenni e una diciottenne, che hanno riportato trenta giorni di prognosi, una prognosi ancora da definire e quattro giorni di prognosi.

Presenti sul luogo dell'accaduto i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Trionfale, della Stazione di Roma Tomba di Nerone, del Nucleo Radiomobile di Roma, Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di via In Selci, dell’ispettorato del Lavoro e del Spresal Asl Roma per gli accertamenti necessari. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza dell’area sequestrata.