“Stavo giocando e il bus mi ha bucato il pallone”: 20enne prende a pugni in testa autista Atac L’episodio è avvenuto ieri sera a Roma, nel quartiere del Tufello. Il ragazzo è salito in macchina e ha inseguito il bus, frenando bruscamente: l’autista lo ha tamponato, quattro passeggeri sono rimasti feriti.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di vent'anni ha provocato un incidente con un autobus, poi ha aggredito l'autista, prendendolo a pugni. A scatenare la sua furia, il fatto che poco prima il mezzo fosse passato sul suo pallone, bucandoglielo con la ruota. "Poco prima stavo giocando a pallone in mezzo alla strada con la mia ragazza e il bus me l'ha bucato con la ruota", ha dichiarato alla polizia, intervenuta sul posto. Il ventenne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.

I fatti sono accaduti ieri in via Monte Massico al Tufello. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo stava giocando a pallone in mezzo alla strada, quando è passato l'autobus, bucandolo. Questo ha fatto andare il ventenne su tutte le furie, tanto da farlo salire in macchina e lanciare all'inseguimento dell'autista.

Il ragazzo ha sorpassato l'autobus, frenando bruscamente, molto probabilmente per costringerlo a fermarsi. L'autista ha provato a evitare l'impatto ma non c'è riuscito, e ha tamponato la macchina con a bordo il giovane, completamente fuori controllo. Il ragazzo è sceso, è andato dall'autista e lo ha preso a pugni in testa. A dare l'allarme, gli altri passeggeri, che impauriti hanno chiamato il 112.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno provveduto a identificare il giovane. Il ragazzo ha provato a giustificarsi raccontando la storia del pallone, ma questo non gli ha evitato la denuncia. Fortunatamente le persone coinvolte nell'incidente non hanno riportato gravi ferite, ma solo lesioni lievi. Sono state tutte medicate, nonostante il forte spavento provato per quanto accaduto.