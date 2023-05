Starbucks a Roma, inaugurato nuovo punto vendita alla stazione Termini Inaugurato un nuovo negozio Starbucks a Roma nello snodo principale della mobilità romana: si trova nella stazione Termini.

A cura di Beatrice Tominic

È stato inaugurato oggi, giovedì 25 marzo 2023, il primo dei due nuovi punti vendita della stazione Termini di Roma. Lo store, come previsto dall'accordo con Grandi Stazioni Retail, sarà presto seguito da un secondo negozio che, invece, sarà destinata alla vendita di prodotti da asporto. Si troverà poco distante dalla banchina, per tutti i viaggiatori e le viaggiatrici che, invece, avranno bisogno di acquisiti più veloci.

Il primo, che viene mostrato nella foto di apertura in alto, si trova nella suggestiva terrazza che si affaccia sui binari dei treni, nella Food Lounge della Terrazza ed è aperto tutti i giorni dalle ore 6 alle 21. La superficie del negozio è di circa 150 metri quadri e l'intero spazio è arredato secondo lo stile della multinazionale con la Sirena: divanetti, tavoli e prese della corrente per ricaricare i proprio dispositivi elettronici. Un punto di sosta accogliente fra un treno e l'altro per rilassarsi, bere qualcosa e attendere, ma anche un punto di ritrovo per lavoro e riunioni, nella classica cornice di una caffetteria americana.

I nuovi punti vendita Starbucks a Roma

Si vociferava da tempo e finalmente è stato inaugurato anche il primo punto vendita a stazione Termini, ma non si tratta dell'unica nuova apertura del periodo. Oltre al secondo che arriverà a breve, circa due settimane fa è stato aperto un altro punto vendita nella capitale. Stavolta si è trattato di un negozio in pieno centro città, a pochi passi da Montecitorio, in via della Guglia. Il punto vendita in centro è molto più ampio: il negozio si estende su 400 metri quadrati divisi in due piani, conta circa 80 posti a sedere e dà lavoro ad una trentina di persone. Prima di questi l'unico punto vendita era quello all'interno dell'outlet di Castel Romano, inaugurato l'anno scorso.