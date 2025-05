Sposini ballano nella Fontana di Trevi: “Era il nostro sogno, ci siamo detti facciamo una follia” Una multa da 450 euro non ha fermato due sposini, che dopo il matrimonio hanno deciso di realizzare il loro sogno, ballando nella Fontana di Trevi. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

Gli sposini nella Fontana di Trevi e gli agenti intervenuti per farli uscire dalla vasca

Il loro sogno era ballare il primo ballo da sposati nella Fontana di Trevi. Un amore come un film, Simona Boccuti e Valentino Valentini si sono sentiti per qualche minuto Anita Ekberg Marcello Mastroianni ne "La dolce vita". I due si sono sposati con rito civile in un ufficio del Municipio IX di Roma per poi fare un giro nel centro storico della Città Eterna e raggiungere la Fontana monumentale. Un ballo che gli è costato 450 euro di multa, ma che, garantiscono i due novelli sposi, avrebbero pagato nel tremila euro, se avessero seguito la trafila burocratica.

"La trafila burocratica ci sarebbe costata 3 mila euro"

I due sposini, entusiasti dell'esperienza vissuta che rimarrà per sempre nei loro ricordi, hanno detto di non essersi pentiti di averlo fatto. "Non siamo vandali, non abbiamo commesso danni. Perché gli attori possono farlo e le persone comuni no?" hanno detto alla Repubblica. I due spiegano di essersi sposati l'8 maggio scorso, e che si sono informati attraverso il numero "Chiama Roma" 060606 se fosse possibile scattare delle foto nella Fontana di Trevi.

"Ci hanno risposto che c'era un iter da seguire, rivolgendosi a un’azienda cinematografica e a un fotografo professionista". Una trafila lunga e un costo di tremila euro. Considerando il fatto che la multa gli sarebbe costata meno, i due sposini hanno deciso di entrare nella vasca senza autorizzazione e di fare una follia in nome del loro amore.

I due sposini multati di 450 euro

Così i due hanno raggiunto la Fontana e sono entrati nella vasca. Lei con un bel vestito rosso, hanno cominciato a ballare e a baciarsi davanti a centinaia di turisti. In tantissimi sorpresi li hanno immortalati con gli smartphone. La scena da film romantico però non è sfuggita agli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo, che li hanno raggiunti e hanno chiesto loro di uscire immediatamente. Per i due sposini è scattata una multa di 450 euro. Hanno pagato, ma il loro resta un sogno realizzato.