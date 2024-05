video suggerito

Spettacolo rosa a Ventotene, sull’isola approda una colonia di fenicotteri in viaggio dall’Africa L’isola di Ventotene è il primo approdo dall’Africa per i fenicotteri verso i siti di nidificazione. I sei esemplari sono monitorati dall’Osservatorio ornitologico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Sei fenicotteri rosa a Ventotene (Foto Facebook Museo della Migrazione e Osservatorio Ornitologico – Ventotene)

Appollaiati con le zampe piegate, alla ricerca di riposo. Da due giorni sull'isola pontina di Ventotene sono approdati sei fenicotteri rosa. In viaggio dall'Africa per raggiungere i siti di nidificazione e l'isola risulta infatti, il primo approdo lungo la rotta di migrazione per la stagione primaverile che riguarda molte specie di uccelli migratori.

Gli esemplari sono costantemente monitorati dall'Osservatorio ornitologico. Alcune foto dei fenicotteri rosa sono state realizzate da lontano e pubblicate sui profili social del Museo della migrazione e Osservatorio ornitologico di Ventotene.

Riposo e buon tempo per riprendere la migrazione

Gli esperti del museo hanno chiesto un aiuto agli abitanti dell'isola: "Non avvicinatevi per nessun motivo. Hanno sicuramente bisogno di riposarsi e attendono un miglioramento del tempo per riprendere il loro viaggio. Avvicinarsi vorrebbe dire farli alzare in volo e farli stancare ulteriormente, così si rischia la ripresa della migrazione dei fenicotteri".

L'Osservatorio ha avvisato inoltre i cittadini di contattare immediatamente il Museo nel caso in cui uno degli esemplari dovesse sdraiarsi o rimanere appollaiato, con le zampe piegate. In tal caso gli esperti sarebbero pronti a intervenire per l'assistenza all'esemplare ferito e affidarlo alle cure di un centro di recupero: "Speriamo davvero che non sia necessario", commentano dall'Osservatorio.

Uno sorpresa rosa a Ventotene

Il post pubblicato dal Museo della Migrazione ha raccolto tante reazioni felici ed entusiaste da parte dei cittadini dell'isola di Ventotene. "Che spettacolo!", scrive un utente aggiungendo un emoji contenta e un cuore al commento. "Peccato! Per un pelo mi sono persa uno spettacolo del genere, non sono a Ventotene. La specie è in aumento esponenziale ovunque, spero di rivederli presto", afferma un altro.