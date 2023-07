Spari al Trullo, gambizzato un 33enne in strada: indagini in corso Spari in via del Trullo oggi pomeriggio, dov’è stato gambizzato un 33enne pregiudicato. Trasportato in ospedale, non rischia di morire.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di trentatré anni è stato ferito ad una gamba. I fratti si sono verificati in via del Trullo, nella periferia Sud di Roma nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 luglio. Il gambizzato da quanto si apprende sarebbe un uomo con precedenti penali, di cui non è nota l'identità. Secondo le prime informazioni trapelate in serata i residenti hanno sentito il rumore di spari e si sono allarmati. Subito è partita la chiama al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento. Il personale in poco tempo è arrivato sul posto all'indirizzo indicato e ha trovato l'uomo con ferite d'arma da fuoco.

I paramedici lo hanno preso in carico e lo hanno trasportato con l'ambulanza in ospedale. Arrivato al pronto soccorso, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono buone e non rischia di morire. I medici sono intervenuti sulle ferite d'arma da fuoco riportate e lo hanno medicato. Presenti per gli accertamenti di rito gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile, che indagano sull'accaduto. I poliziotti della Scientifica si sono occupati dei rilievi.