Spari a Ostia, colpi di pistola vicino a un’area giochi frequentata da famiglie con bambini

Paura in piazza Ener Bettica a Ostia, dove ignoti hanno sparato dei colpi di pistola vicino a un’area giochi frequentata da famiglie con bambini. Indagano i carabinieri, che hanno trovato due bossoli.

Immagine di repertorio

Spari a Ostia Nuova, dove ignoti hanno aperto il fuoco in pieno giorno in piazza Ener Bettica, nei pressi di un'area giochi frequentata da famiglie con bambini. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì primo settembre, sul litorale Sud di Roma. Da quanto si apprende non ci sono vittime. L'ipotesi èc he si tratti di un'intimidazione, di un avvertimento, per della droga non pagata.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti erano circa le ore 18, gli spari sarebbero partiti da un'auto in movimento. All'interno della macchina qualcuno ha estratto un'arma e ha sparato diversi colpi in aria all'altezza del civico 5. Proiettili che sono finiti vicino a un'area giochi, un luogo solitamente molto frequentato da famiglie con bambini. Il rumore degli spari ha allertato il quartiere, diverse le chiamate arrivate al Numero Unico delle Emergenze 112.

Dopo gli spari è stata vista la macchina allontanarsi, alcune persone hanno acceso dei fuochi d'artificio in zona per segnalare che le forze dell'ordine stavano arrivando. Sul posto ricevuta la segnalazione di alcuni residenti sono giunti i carabinieri del Comando Compagnia di Ostia, che hanno trovato due bossoli a terra. I militari hanno svolto dei controlli in via Forni. I carabinieri stanno raccogliendo gli elementi utili a ricostruire il quadro della vicenda.

Sempre a Ostia alcuni giorni fa un pregiudicato romano con precedenti per spaccio di droga e rapina è stato gambizzato in via Vasco de Gama. L'uomo è riuscito a rifugiarsi all'interno di una farmacia. Soccorso in codice rosso all'ospedale G.B. Grassi le sue condizioni di salute non erano gravi: il proiettile lo ha raggiunto al polpaccio, l'uomo è stato medicato e dimesso con alcuni giorni di prognosi. Per questo episodio indagano gli agenti della Polizia di Stato. Non si esclude un regolamento di conti tra bande rivali.