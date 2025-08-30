Gambizzato per strada un uomo a Ostia: la vittima riesce a scappare e si rifugia in farmacia

Paura a Ostia: nel pomeriggio di ieri un uomo è stato ferito a colpi d'arma da fuoco in via Vasco de Gama. Riuscito a rifugiarsi dentro una farmacia, non è in pericolo di vita: il proiettile, infatti, è entrato nel polpaccio, e se la caverà con diversi giorni di prognosi. Secondo i primi accertamenti, l'uomo avrebbe precedenti penali e spaccio e rapina: non si esclude quindi un regolamento di conti tra bande rivali.

Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato. Al momento chi sia stato a sparare non è ancora noto: la persona che ha colpito la vittima è scappata, facendo al momento perdere le sue tracce. Da capire se l'uomo colpito deciderà di collaborare con gli agenti, fornendo una descrizione di chi gli ha sparato. Ricoverato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia, è stato immediatamente preso in carico dai medici che hanno iniziato a prestargli le prime cure.

Da una prima ricostruzione, i colpi sarebbero partiti da uno scooter: l'aggressore indossava il casco, cosa che potrebbe rendere più complicata la sua identificazione. Gli investigatori analizzeranno i filmati delle telecamere di sorveglianza che si trovano nella zona, in modo da provare a ricostruire gli spostamenti dello scooter e cercare di risalire all'aggressore.

L'episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti della zona: gli spari sono avvenuti in pieno giorno, mentre le persone camminavano per strada, e i proiettili avrebbero potuto ferire anche altri passanti. Scene, purtroppo, che non sono nuove a Ostia, dove pochi giorni fa un altro uomo è stato ferito in strada da colpi d'arma da fuoco. Si tratterebbe, quindi, del secondo agguato in pochi giorni.