Spacciavano panettoni per artigianali, ma non lo erano: sanzioni anche a Roma, Latina e Viterbo Pandori e panettoni sequestrati, ma anche torte e cassate. E un laboratorio abusivo: questo è il bilancio dei controlli effettuati dai Nas nella regione Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si avvicina il Natale e con le festività tornano anche i controlli dei Nas sui dolci tipici di questa stagione. Nel corso degli ultimi giorni gli accertamenti hanno interessato l'intero territorio nazionale: sono state ispezionate circa 1000 imprese di cui 382 non a norma. Si tratta quasi del 38%. In totale sono state riscontrate, invece, più di 585 violazioni che hanno portato a multe dal valore complessivo di più di 423mila euro. Non è stata esente dai controlli la regione Lazio. I carabinieri del Nas hanno perquisito attività imprenditoriali, locali, laboratori di pasticceria anche nelle province di Viterbo, Roma e Latina.

L'intervento dei carabinieri Nas nella capitale

Numerosi i controlli anche nella capitale, dopo il legale responsabile di un bar-pasticceria è stato deferito in stato di libertà per aver venduto prodotti dolciari natalizi semifreddi di produzione industriale spacciandoli per artigianale. A riportare il valore artigianale dei prodotti anche l'etichetta che avrebbe ingannato gli acquirenti e avrebbe portato l'attività ad ottenere profitti illeciti. Nel mirino torte e cassate: in totale sono stati sequestrati 6 chilogrammi di semifreddi.

I controlli nella Regione Lazio

Nella provincia di Viterbo sono stati sequestrati 70 chilogrammi di prodotti dolciari all'interno di un panificio la cui titolare è stata deferita per frode in commercio. All'interno del negozio sono stati ritrovati panettoni di produzione industriale che, però, sarebbero stati venduti al pubblico presentandoli, nell'etichetta, come artigianali.

Nel mirino anche Latina, dove è stato individuato un laboratorio di produzione dolciaria abusivo. L'attività si trovava all'interno di uno stabile, in un'abitazione apparentemente in stato di abbandono. Privo di insegna e con saracinesche chiuse, il laboratorio è stato subito chiuso dai carabinieri del Nas per le gravissime carenze igienico strutturali.