Lavori urgenti Acea, il centro di Roma senz'acqua per un giorno intero: le vie interessate Dalle 22 di venerdì 7 febbraio alle 19 di sabato 8 febbraio "si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d'acqua in alcune zone del Municipio I" di Roma: lo comunica Acea Ato 2.

A cura di Enrico Tata

Acea Ato 2 ha comunicato che per lavori di manutenzione straordinaria una parte del quartiere Prati-Delle Vittorie e del quartiere Flaminio di Roma potrebbe restare senz'acqua tra venerdì 7 febbraio e sabato 8 febbraio. In particolare, si legge in un comunicato, dalle 22 di venerdì alle 19 di sabato "si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua in alcune zone del Municipio I".

Per ridurre al minimo i disagi, un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile in questi punti

piazza Giuseppe Mazzini;

via della Giuliana, angolo via Andrea Doria;

via Timavo, angolo via Oslavia;

piazzale Clodio;

lungotevere delle Navi, palazzo Marina.

Per i casi di effettiva necessità, informa Acea Ato 2, potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti tramite il numero verde 800130335.

L'elenco delle vie interessate dall'interruzione idrica tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio a Roma

Questo il lungo elenco delle vie del centro di Roma interessate dall'interruzione idrica:

viale Angelico,

lungotevere della Vittoria,

via delle Milizie,

piazza Mazzini,

lungotevere delle Armi,

viale Mazzini,

via Oslavia,

via Monte Zebio,

via Sabotino,

via Settembrini,

via Giuseppe Ferrari,

via Muggia,

via F. Corridoni,

via Timavo,

via Asiago,

via Costabella,

viale Carso,

via Achille Papa,

via Caposile,

via Chinotto,

via Carlo Ederle,

via Marcello Prestinari,

via Don Giovanni Verità,

via Giuseppe Montanelli,

via Nicotera,

via Castelgomberto,

via Podgora,

via Col di Lana,

via Menotti,

via San Felice,

via Mordini,

via Poma,

via Giulio Cesare,

piazza delle Cinque Giornate,

via Speri, via Ricciotti,

via Confalonieri,

via Tazzoli,

via Fornovo,

via Baiamonti,

via Pellico,

via Lepanto,

via Damiata,

via Telesio,

via Bovio, v

ia Campanella,

via Andrea Doria,

via Betto, via Buccari,

via Costantino,

via Otranto,

via Barletta,

via Cunfida,

via Premuda,

via Flaminia (da piazzale delle Belle Arti a piazzale Flaminio),

via Gaetano Filangeri,

via Cardinale De Luca,

via Giambattista Vico,

via Giuseppe Pisanelli,

via Pasubio, zone limitrofe.