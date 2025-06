video suggerito

Sorpresi a preparare crack e cocaina in un appartamento a San Basilio: quattro arresti Al momento del blitz della polizia nell’appartamento di San Basilio c’erano quattro persone: tre intente a cucinare e confezionare droga mentre una quarta, il settantasettenne proprietario della casa, dormiva in camera. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Usavano l'appartamento a San Basilio come base operativa per produrre e confezionare droga. La polizia del Distretto IV ha sventato il laboratorio casalingo di sostante stupefacenti, arrestando quattro persone tra i 30 e 77 anni. Per loro è scattato l'arresto in flagranza di reato con l'accusa di detenzione e spaccio di sostante stupefacenti.

Blitz in un appartamento a San Basilio: sequestratati 3 chili di droga

Oltre ai tre chili di cocaina sono stati confiscati anche 30mila euro in contanti. Secondo le indagini degli agenti il denaro confiscato sarebbe solo una parte dei milioni di euro che il mercato illegale fruttava agli accusati.

L'appartamento in cui è stato effettuato il blitz era già sotto osservazione degli agenti della zona di San Basilio. A insospettire la polizia era stato il via vai nell'appartamento a qualsiasi orario di diverse persone già note alle forze dell'ordine per i loro precedenti di possesso o spaccio di droga. Dai primi pedinamenti "gli ospiti" che entravano nell'appartamento ci restavano per pochi minuti prima di uscire ed allontanarsi dalla zona. La perquisizione nella casa ha portato alla luce un vero e proprio laboratorio in cui si confezionavano e producevano sostante stupefacenti.

Quattro persone arrestate in flagranza di reato, uno era il proprietario di casa

Delle quattro persone arrestate in flagranza di reato, gli agenti ne hanno individuate prima due nel salone intenti a confezionare dosi di cocaina, mentre un terzo era in cucina a produrre crack.

La quarta persona arrestata invece è stata trovata nella camera da letto, intenta a dormire. Si tratta di un settantasettenne, il più anziano del gruppo ad essere fermato, nonché proprietario dell'appartamento perquisito.