Silvia Piancazzo, l’amica di Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, torna a camminare insieme ai Vigili del Fuoco
È tornata a camminare Silvia Piancazzo, la ragazza di vent'anni rimasta ferita nell'incidente stradale avvenuto lungo via Cristoforo Colombo a Roma del 24 ottobre scorso. L'auto che guidava era stata travolta da una Bmw lanciata ad alta velocità e si era scontrata contro un albero. Nell'impatto era morta l'amica Beatrice Bellucci.
Dopo due mesi, Silvia, che aveva riportato la frattura dei due femori e del bacino, si è alzata dalla sedia a rotelle. Lo ha fatto in occasione di una visita a sorpresa che i vigili del fuoco le hanno fatto all'ospedale San Camillo.
Una sorpresa per i vigili del fuoco
La visita è stata realizzata dalle squadre 11A e TE11 del distaccamento Eur e dalla squadra 7A del distaccamento Ostiense. Insieme a loro il Comandante Provinciale Adriano de Acutis, fra i primi soccorsi a intervenire nel grave incidente stradale del 24 ottobre. Dopo il soccorso tempestivo prestato due mesi fa, i vigili del fuoco hanno voluto essere al fianco di Silvia ancora una volta per regalarle un sorriso in occasione delle feste.
A fare il regalo più grande, però, è stata proprio la studentessa di Giurisprudenza. Durante l’incontro, dopo aver espresso la propria profonda riconoscenza con delle targhe di ringraziamento, Silvia si è alzata in piedi, sorprendendo i vigili e muovendo qualche passo insieme a loro.
Le condizioni dell'amica di Beatrice Bellucci
Come dimostrano questi pochi ma importantissimi passi, le condizioni di salute di Silvia Piancazzo migliorano giorno dopo giorno, tanto che potrebbe essere dimessa a breve. Subito dopo l'incidente è stata trasportata in ospedale con lesioni e traumi e ricoverata in terapia intensiva. Oltre alla frattura dei femori e del bacino, ha riportato anche danni alla testa e in altre parti del corpo. Durante la degenza ha ricevuto anche l'assistenza di uno psicologo, che la sta aiutando a elaborare quanto successo e la perdita dell'amica Beatrice Bellucci.
Le indagini sull'incidente in via Cristoforo Colombo
Intanto proseguono le indagini della polizia locale di Roma Capitale sull'incidente stradale in cui è morta Beatrice Bellucci ed è rimasta ferita l'amica Silvia Piancazzo. A lavorare sul caso gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Al momento l'unico indagato dalla Procura della Repubblica è Luca Girimonte, il guidatore della Bmw rimasto ferito e che, sottoposto ai test alcolemici e tossicologici, è risultato negativo.