Silvana Aru uccisa a martellate in testa a Valle Fiorita: il killer è un amico del figlio

Perché è stata uccisa Silvana Aru, 71 anni, trovata morta ieri nel suo appartamento a Valle Fiorita, estrema periferia Sud Est di Roma? Il presunto omicida, Spartaco S., un 38enne, è un amico del figlio. Proprio quest'ultimo lo ha bloccato insieme ad altri condomini dopo aver sentito grida e strani rumori provenire dall'appartamento della signora Aru. Il cadavere mostrava profonde e gravissime ferite alla testa ed è stato trovato in camera da letto. Probabilmente l'arma del delitto è un martello.

Ma perché la signora Aru è stata uccisa? Ha aperto di sua spontanea volontà al killer o quest'ultimo l'ha costretta a farsi aprire la porta? Secondo gli inquirenti una delle ipotesi in campo è che dietro all'omicidio ci possa essere una richiesta di soldi. La donna potrebbe aver reagito alle minacce e il 38enne, forse sotto effetto di stupefacenti, a sua volta avrebbe reagito colpendola più volte a martellate sulla testa.

Indagini in corso per capire se l'attrezzo si trovasse già in casa al momento dell'aggressione o se, invece, sia stato il killer a portarlo con sé all'interno dell'appartamento. In altre parole, chi indaga sta cercando di accertare se Spartaco S. sia entrato in casa della donna con l'obiettivo di ucciderla.

Le indagini sono in corso proprio per ricostruire eventuali conti in sospeso tra la vittima e il suo killer. Da ciò che emerge, sembra che il giovane frequentasse la casa della 71enne proprio perché amico del figlio. Alcuni testimoni aggiungono che la donna in passato era stata già minacciata e presa di mira. Forse un debito legato alla droga? Non è chiaro. Anche la posizione del figlio della signora, che ha precedenti di polizia alle spalle, è al vaglio degli investigatori. Restano da chiarire, infatti, i suoi rapporti attuali con il 38enne ed eventuali screzi passati.