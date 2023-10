Borghesiana, donna uccisa a martellate in casa: fermato un uomo È stata rinvenuta in casa priva di vita da alcuni vicini, insospettiti dopo aver sentito dei rumori strani: aveva 71 anni. Indagano i carabinieri.

A cura di Beatrice Tominic

È nella sua abitazione, ferita a colpi di martello fino a morire. È successo a Rocca Cencia, nel quadrante est della Capitale, in viale di Prato Fiorito. A ritrovarla, priva di vita in casa sua, alcuni vicini di casa accompagnati dai parenti della vittima, insospettiti dopo aver sentito dei rumori strani provenire dall'appartamento nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 13 ottobre 2023, verso le ore 19. Aveva 71 anni.

Il ritrovamento della vittima

Avevano sentito degli strani rumori provenire dall'abitazione della settantunenne. Così, allertati dalla confusione, hanno deciso di entrare nell'appartamento della donna, accompagnati da alcuni suoi parenti. È stato in quel momento che hanno trovato il corpo senza vita della donna. E hanno allertato i carabinieri, arrivati poco dopo.

L'uomo fermato

Sarebbero stati loro, secondo quanto scrive la Repubblica.it, ad aver bloccato il presunto aggressore, un conoscente della donna di 38 anni. Sul posto, non appena allertati, sono arrivati i carabinieri della caserma di Tor Bella Monaca che hanno aperto immediatamente le indagini e preso in carico il trentottenne. Secondo quanto hanno raccolto fino ad ora i due si conoscerebbero da molto tempo. L'uomo, per il momento, si troverebbe in stato di fermo per omicidio volontario.

Le indagini in corso

Non si hanno ancora molte informazioni per quanto accaduto. I militari avrebbero fermato il conoscente della donna, ma pare che non sia ancora stata ritrovata l'arma del delitto che, secondo le lesioni riportate, sembrerebbe essere un martello. Inoltre resta il giallo sul movente dell'omicidio: la donna e il trentottenne si conoscevano da molto tempo. Potrebbe essersi trattato di un delitto legato a questioni di denaro, ma i carabinieri non escludono alcuna ipotesi.