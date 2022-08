Si ubriaca e litiga col marito, poi cerca di annegarsi in mare: salvata 35enne La donna, una 35enne residente a Minturno, è stata salvata dai carabinieri che l’hanno convinta a uscire dall’acqua dopo un’ora di trattative.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia sfiorata la scorsa notte sul lungomare di Scauri, in provincia di Latina. Una donna di trentacinque anni completamente ubriaca ha minacciato di uccidersi dopo una violenta lite con il marito. La signora, che voleva annegarsi in mare, si era lanciata in acqua con l'intento di porre fine alla propria vita ma è stata salvata dai carabinieri, che dopo un'ora di trattative sono riusciti a farla desistere dal suo proposito.

L'episodio è avvenuto la notte del 28 agosto, sul lungomare di Scauri. La donna, una 35enne residente a Minturno, aveva bevuto troppo e si era ubriacata. Forse anche questo ha contribuito ad accendere gli animi e vedere la situazione più grave di quel che era nella realtà. Fatto sta che la 35enne ha litigato con il marito: una discussione furiosa, che l'aveva fatta andare su tutte le furie.

Dopo aver litigato con il marito la donna ha deciso di togliersi la vita. Complice il troppo alcol bevuto è entrata in acqua decisa ad annegarsi.

Qualcuno però deve aver visto la scena e ha chiamato i carabinieri, giunti immediatamente sul posto data la gravità della situazione. Arrivati sul lungomare hanno visto la 35enne già in acqua, che continuava a ripetere di voler farla finita e uccidersi. Dopo un'ora i militari sono riusciti a convincerla a uscire dall'acqua. Una trattativa non facile, resa ancora più difficile dallo stato alterato in cui si trovava la donna.

Una volta uscita dall'acqua la donna è stata affidata alle cure del 118, che l'hanno visitata per accertarsi delle sue condizioni. Fisicamente sta bene e non ha riportato ferite, anche se in stato di shock per quanto accaduto.