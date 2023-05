Silvio muore in crociera dopo la proposta di matrimonio. I famigliari: “Ritardi nei soccorsi” Aveva organizzato la promessa di matrimonio per la sua compagna, ma ha accusato un malore ed è morto durante una crociera. I famigliari sospettano che ci siano stati ritardi nei soccorsi e non escludono denuncia nei confronti della compagnia crocieristica.

A cura di Alessia Rabbai

Silvio Maisti

Tragedia su una nave da crociera dove Silvio Maisti si è sentito male ed è morto in acque maltesi. Trentacinque anni, di Valmontone, ha accusato un malore ed è deceduto dopo aver organizzato la proposta di matrimonio alla sua compagna. I drammatici fatti risalgono alla mattinata di domenica scorsa 30 aprile. Sulla vicenda, che vede la scomparsa improvvisa di Silvio, i famigliari vogliono vederci chiaro. Sospettano infatti che i soccorsi siano arrivati in ritardo e che se avessero agito tempestivamente, si sarebbe salvato.

Silvio ha accusato un malore in nave, forse un infarto

Secondo quanto ricostruito finora erano circa le 6.30, la nave da crociera era diretta di rientro verso il porto di Civitavecchia. Silvio si trovava nella cuccetta della nave insieme alla sua compagna e il figlio piccolo quando ha accusato un malore, probabilmente un infarto. "I soccorsi sono stati chiamati subito – ha spiegato Carlo Tirolo, suocero di Silvio, intervistato dalla Nuova Tribuna – ma sono arrivati con forte ritardo, quando ormai non c’era più niente da fare". E ha aggiunto con rammarico nei confronti della compagnia crocieristica: "Nell’attesa che arrivassero i paramedici siamo stati lasciati senza alcuna assistenza e il comandante della nave da crociera non ci ha fatto nemmeno le condoglianze".

La salma trasferita in obitorio

I famigliari addolorati dalla tragedia che li ha colpiti non escludono di procedere per vie legali, per fare chiarezza su quanto accaduto e per capire se sussistano responsabilità. Una volta salito a bordo il personale sanitario, non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Accertato il decesso la salma del trentacinquenne è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.