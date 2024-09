Si schianta contro un muro di cinta con l’auto e viene sbalzato fuori dal finestrino: morto 23enne

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente nella notte tra venerdì e sabato a Segni. Un ragazzo di ventitré anni è morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro un muro di cinta. La tragedia è avvenuta al chilometro 4 di via Carpinetana Ovest: per il giovane, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. I sanitari del 118, pur giunti tempestivamente sul posto per soccorrere il ragazzo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La tragedia è avvenuta verso le 2 di notte di sabato 21 settembre. Dalle prime informazioni sembra che il ragazzo abbia perso da solo il controllo della sua auto, una Toyota Corolla, che è finita contro un muro di cinta. L'impatto è stato così violento che il 23enne è stato sbalzato fuori dal finestrino, morendo immediatamente. Le lesioni riportate nello schianto, infatti, sono state così gravi che non gli hanno lasciato scampo. Quando gli operatori sanitari del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente lo hanno trovato accanto alla macchina, ormai privo di vita, con l'auto ridotta a un ammasso di lamiere

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Colleferro. I militari hanno avviato le indagini per capire l'esatta dinamica del sinistro, anche se sembrano non esserci dubbi che si sia trattato di un incidente autonomo. Non vi sarebbero quindi altri veicoli coinvolti. Forse a causare la perdita di controllo del veicolo un malore o un colpo di sonno, anche se il condizionale, in questa fase delle indagini, è d'obbligo.

La salma del ragazzo è stata trasportata all'ospedale di Tor Vergata, a disposizione della famiglia.