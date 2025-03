video suggerito

Si schianta con l'auto su un albero, Davide Russo muore a 23 anni: la macchina ha preso fuoco Non ci sarebbero dubbi sull'identità del ragazzo deceduto nella notte tra venerdì e sabato sulla strada Litoranea a Latina. La famiglia non ha però potuto effettuare il riconoscimento a causa delle ustioni sul corpo, e si attendono i risultati dell'autopsia.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Davide Russo il ragazzo di 23 anni morto nell'incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla strada Litoranea a Latina, in direzione Borgo Sabotino. Gli investigatori che indagano sul caso hanno pochi dubbi che sia lui, anche se la famiglia non è riuscita a effettuare il riconoscimento ufficiale. Le fiamme hanno infatti avvolto l'abitacolo della Mini Cooper subito dopo lo schianto, avvenuto contro l'albero. Alcuni passanti hanno provato a tirare fuori il ragazzo dalla macchina, ma purtroppo non ci sono riusciti. Il giovane era già privo di sensi, non è escluso che il decesso sia avvenuto già durante lo schianto, e quindi prima che la vettura prendesse fuoco.

A confermare l'identità del ragazzo deceduto sarà l'autopsia. Come detto però, sembra abbastanza chiaro che si tratti del 23enne Davide Russo: l'auto era infatti intestata al giovane, che non ha mai fatto ritorno a casa. Serve però un riconoscimento ufficiale, e solo l'esame autoptico potrà farlo. I funerali, almeno per il momento, dovranno quindi attendere.

La tragedia è avvenuta poco prima della mezzanotte di venerdì 14 marzo. Il ragazzo stava procedendo sulla strada Litoranea a bordo della sua Mini Cooper quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, impattando violentemente contro un albero a lato della carreggiata. L'impatto è stato tremendo, con il giovane che da subito ha perso conoscenza e la macchina che ha preso fuoco subito dopo. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i soccorritori del 118, che però nulla hanno potuto fare per il giovane.