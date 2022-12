Si schianta contro un albero a Caracalla: la vittima è Valeria Sebastiani, la regina dei cocktail Valeria Sebastiani aveva 39 anni ed era molto conosciuta a Roma per la sua attività di ‘cocktail in bottiglia’. Questa notte si è schiantata col suo scooter a Terme di Caracalla.

A cura di Natascia Grbic

È Valeria Sebastiani la donna morta la scorsa notte in un incidente in via Antoniniana a Roma, nei pressi delle Terme di Caracalla. La 39enne era molto conosciuta a Roma, dove nel 2016 aveva aperto una startup di successo con l’obiettivo di creare ‘cocktail in bottiglia’. “Ho voluto creare cocktail che mi assomigliassero, che fossero il più possibile naturali e liberi di andare ovunque”, la frase usata da Valeria per descrivere la sua attività. Tanti i locali che vendevano le bottiglie con le miscele da lei create e molte le persone che le acquistavano per farsi o fare un regalo.

Nel Lazio 5 morti in meno di 24 ore

Valeria Sebastiani è morta questa notte in seguito a un tragico incidente stradale, l’ennesima vittima sulle strade di Roma. Per cause ancora da accertare, la 39enne ha perso il controllo del suo scooter, schiantandosi contro un albero. Non c’è stato nulla da fare per lei: i soccorsi tempestivi del 118 hanno fatto di tutto per rianimarla e salvarle la vita, ma alla fine si sono dovuti arrendere. Valeria è morta praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate in quello che sembra a tutti gli effetti un incidente autonomo.

Ad Anzio morte Aurora Pederzani e Desirée Pasquali

A perdere la vita nella notte di ieri, anche le ventenni Aurora Pederzani e Desirée Pasquali. Le due amiche stavano tornando a casa quando Aurora ha perso il controllo della macchina, schiantandosi contro un albero. A trovarle, agonizzanti, sono stati i carabinieri, che in quel momento passavano di lì con una pattuglia. Le due ragazze sono morte subito dopo, non hanno mai ripreso conoscenza.