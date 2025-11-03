Si schianta con lo scooter a Trastevere e muore: Andrea Romoli stava tornando dalla sua festa di compleanno

Andrea Romoli è morto dopo aver festeggiato il suo compleanno a Trastevere. Per cause non note, ha perso il controllo del suo scooter, finendo contro uno spartitraffico e perdendo la vita.

Immagine di repertorio

Aveva appena festeggiato il suo compleanno Andrea Romoli, il giovane di 35 anni deceduto all'alba di domenica 2 novembre nell'incidente avvenuto tra il lungotevere delle Navi e piazzale delle Belle Arti. Il ragazzo era infatti nato il primo novembre, e con tutta probabilità stava tornando dai festeggiamenti quando è avvenuta la tragedia. Non è escluso che possa aver avuto un malore o un colpo di sonno, che lo hanno portato a perdere il controllo del mezzo.

L'incidente, come detto, è avvenuto domenica mattina tra il lungotevere delle Navi e piazzale delle Belle Arti. Per cause da chiarire, Andrea Romoli ha perso il controllo del suo scooter Piaggio Liberty, cadendo per diversi metri prima di finire contro lo spartitraffico. A dare l'allarme sono state alcune persone che hanno visto il giovane riverso a terra, senza conoscenza. Subito sono accorsi gli operatori sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, purtroppo senza successo. Romoli è deceduto nella corsa disperata verso l'ospedale, senza mai riprendere conoscenza.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Accertamenti sono in corso per capire come mai il giovane abbia perso il controllo dello scooter, perdendo così la vita. Se presenti, saranno visionate anche le telecamere di sorveglianza presenti nella zona.