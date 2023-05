Si schianta con l’auto contro un albero sulla Togliatti: Devid muore a 42 anni Non ce l’ha fatta Devid Skowronek: il 42enne è morto nell’incidente stradale su via Palmiro Togliatti. La sua auto si è schiantata contro un albero.

A cura di Alessia Rabbai

Devid Skowronek è il quarantaduenne morto nell'incidente stradale su via Palmiro Togliatti a Roma avvenuto nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 maggio. L'uomo era originario di Rocca di Papa ai Castelli Romani, dove la comunità appresa la drammatica notizia della sua scomparsa si è stretta intorno al dolore della famiglia. Tanti i messaggi comparsi anche sui social network che lo ricordano affettuosamente, in attesa che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto. "Non ci posso credere, stento ancora adesso a crederci, quando me l'hanno detto – scrive Roberta su Facebook – Non mi vengono nemmeno le parole da dire, perché in questo momento non ce ne sono. Fai buon viaggio".

Si tratta dell'ennesimo sinistro mortale avvenuto nella Capitale, negli scorsi giorni ce ne sono stati diversi tra Roma e Lazio che hanno mietuto vittime. Devid è il terzo morto sulle strade della Capitale nel giro di dodici ore. Prima di lui una donna di sessantatré anni è stata travolta e uccisa da un'automobile in via Santorelli ad Acilia. Un'altra di cinquantaquattro anni è stata investita fra via Cassino e via Tiburtina a Ponte Mammolo. All'alba di ieri sull'Appia Mighri Zouhair è morto in uno scontro frontale tra la sua auto e un furgone.

L'incidente in cui è morto Devid Skowronek

Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine che indagano sull'incidente erano circa le ore 2 di notte, Devid era alla guida della sua auto e stava percorrendo via Palmiro Togliatti, nel territorio della periferia Est della Capitale. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il quarantaduenne ha perso il controllo al volante, la macchina ha sbandato e si è schiantata contro un albero e poi contro delle vetture pacheggiate. L'impatto è sopraggiunto a causa delle gravi ferite e traumi riportati.

Il personale sanitario giunto sul luogo dell'incidente ha fatto di tutto per tentare di rianimarlo, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio. Poi la corsa disperata in ospedale, con la quale non si è però potuto evitare il decesso. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Da quanto si apprende si tratterebbe di un incidente autonomo, non sarebbero dunque coinvolti altri veicoli. La salma è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.