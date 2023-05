Incidente frontale tra furgone e auto sull’Appia: Mighri muore a 44 anni Mighri Zouhair è il 44enne morto nell’incidente frontale tra auto e furgone che è accaduto all’alba di ieri vicino Cisterna di Latina.

A cura di Alessia Rabbai

Si chiavava Mighri Zouhair e aveva quarantaquattro anni la vittima dell'incidente stradale che si è verificato lunedì 29 maggio sulla via Appia, nei pressi del Comune di Cisterna di Latina. Il sinistro è accaduto all'alba di ieri nel territorio pontino. Era originario della Tunisia ma da anni viveva in Italia, nel centro del Basso Lazio. La notizia della sua drammatica e improvvisa scomparsa si è diffusa in breve tempo. La comunità si è stretta al dolore della famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Il conducente del furgone è ancora grave.

L'incidente in cui è morto Mighri

Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto Mighri poco prima dell'incidente era alla guida della sua Volkswagen Golf-cross e stava percorrendo via Appia vicino Cisterna di Latina diretto verso il luogo di lavoro. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato frontalmente con un furgone Peugeot. Al volante c'era un uomo di trentotto anni, che è rimasto gravemente ferito. Ad avere la perggio è stato Mighri, per il quale i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso a causa delle gravi ferite e traumi riportati nel sinistro.

Arrivata l'ambulanza sul posto, il personale sanitario ha tentato la rianimazione cardiopolmonare, purtroppo invanamente. Il trenotottenne è stato invece trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Latina, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La salma è stata poi trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'autopsia e i due mezzi incidentati sono stati posti come da prassi sotto sequestro.