Frontale sull’Appia tra auto e furgone: morto un uomo, un ferito in condizioni disperate L’incidente è avvenuto verso le 4.30 del mattino nel territorio di Cisterna di Latina. Sul posto gli operatori Anas e la Polizia Stradale.

A cura di Natascia Grbic

Una persona è morta in seguito a un incidente avvenuto verso le 4.30 del mattino lungo la strada statale 7 Appia, nel territorio di Cisterna di Latina. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone e un'automobile all'altezza del chilometro 55.3. Per la vittima, alla guida dell'auto, non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento tempestivo del personale sanitario è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto. Gravi le condizioni del conducente del furgone, portato in ospedale e attualmente in prognosi riservata.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Latina e Aprilia, insieme al personale Anas impegnato nella gestione e nel ripristino della viabilità. L'Appia è stata chiusa in entrambe le direzioni per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza della strada, con inevitabili disagi alla circolazione.

Diverse le persone che hanno assistito alla scena, avvenuta nei pressi dello stabilimento Findus di Cisterna di Latina. Tra le ipotesi al vaglio della Polizia Stradale, un colpo di sonno da parte del conducente del furgone, un 38enne: secondo le prime informazioni, il mezzo avrebbe sbandato prima a destra e poi a sinistra per poi invadere l'opposta corsia di marcia. Per l'uomo di quarantaquattro anni alla guida dell'auto non c'è stato nulla da fare: non è riuscito a evitare l'impatto con il furgone ed è morto praticamente sul colpo.

Entrambi i mezzi sono stati sequestrati per condurre ulteriori accertamenti sull'incidente. Da capire se il magistrato deciderà di disporre l'autopsia sulla salma della vittima o se darà subito il nulla osta per i funerali.