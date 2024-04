video suggerito

Ha un malore in auto, fa appena in tempo ad accostare e muore: addio al 44enne Gianluca Verrelli SI è accostato per evitare che, dal suo malore, potesse scatenarsi un incidente. Una volta aperto lo sportello, si è accasciato ed è morto. Aveva 44 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Si trovava al volante della sua automobile quando ha avvertito un malore. L'uomo, un imprenditore edile di 44 anni, ha capito che c'era qualcosa che non andava. Ha fatto appena in tempo ad accostarsi con la macchina, per evitare di causare incidenti, ha aperto lo sportello e, sceso dall'auto, si è accasciato.

Per lui non c'è stato niente da fare: i soccorritori, arrivati sul posto non appena allertati da altri automobilisti di passaggio nella zona, ne hanno dichiarato il decesso. A morire l'imprenditore edile Gianluca Verrelli, originario di Boville Ernica e da poco trasferitosi a Casamari insieme alla sua famiglia.

Cosa è successo

L'uomo ha avvertito un malore mentre si trovava alla guida, come riportato da Ciociaria Oggi. Forse ha capito che qualcosa non stava andando come avrebbe dovuto. Ha avuto la prontezza di accostarsi ad un lato della strada, per evitare di causare incidenti. Una volta uscito dall'auto si è accasciato. E non si è più ripreso.

È successo verso le 10.30 circa di lunedì primo aprile in via Galvano della Volpe, nella zona fra Tor Vergata e la strada per Vermicino, nel quadrante sud est della capitale, a pochi passi dalla via Tuscolana.

L'arrivo dei soccorsi

Ad assistere alla scena alcuni automobili che stavano transitando lungo la strada che si sono immediatamente fermati a prestare aiuto e che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia e un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo verso il vicino ospedale di Tor Vergata. Nonostante l'impegno di medici e infermieri, per il quarantaquattrenne non c'è stato niente da fare. Ogni tentativo si è rivelato vano e l'uomo ha perso la vita. Il malore non gli ha lasciato scampo.

Chi era Gianluca Verrelli: cordoglio nel Frusinate

Da Boville Ernica, comune entrato a far parte dei borghi più belli d'Italia, Gianluca Verrelli si era trasferito a Casamari, nel vicino comune di Veroli dove viveva da qualche tempo con la sua famiglia. Aveva 44 anni ed era un imprenditore edile. Conosciuto e stimato nella sua cittadina, la notizia della sua morte si è diffusa in paese soltanto nel tardo pomeriggio. Da subito sono arrivati messaggi di addio e cordoglio.