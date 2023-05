Incidente sulla Togliatti: 41enne perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero Ha perso il controllo dell’automobile, si è schiantato contro un albero e poi contro le automobili in sosta: soccorso dal 118, è morto poco dopo aver raggiunto la struttura ospedaliera.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Si trovava alla guida della sua Ford Focus quando ha perso il controllo dell'automobile e si è schiantata contro un albero prima e contro altre vetture che si trovavano in sosta poco distante poi. Non appena allertati sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato l'uomo al volante, un quarantunenne, in ospedale: poco dopo essere arrivato nella struttura ospedaliera, però, ha perso la vita a causa delle condizioni critiche in cui si trovava dopo l'impatto.

Lo schianto nella notte

L'incidente è avvenuto la scorsa notte, fra la giornata del 28 e quella del 29 maggio 2023, verso le ore 1.45. L'automobile stava transitando su viale Palmiro Togliatti in direzione Casilina, fra via dei Giunchi e via dei Pampini, quando il quarantunenne ha perso il controllo dell'automobile e si è schiantato contro un albero. Dopo il primo impatto la macchina è stata sbalzata e si è scontrata contro altre tre automobile parcheggiate.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena avvenuto lo schianto sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del V Gruppo Casilino che hanno iniziato a svolgere i rilievi per cercare di comprendere l'esatta dinamica dell'incidente che, almeno secondo le prime ricostruzioni, sembra essere un incidente autonomo.

Oltre a loro, in brevissimo tempo, sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Vannini che dista circa 6 chilometri del luogo in cui si è verificato il sinistro. Per il quarantunenne non c'è stato niente da fare: in condizioni critiche, l'uomo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale e medici e infermieri non hanno potuto fare altro che accettarne il decesso.

Strade di sangue: tre morti in dodici ore

Il quarantunenne è la terza vittima che ha perso la vita nelle strade della capitale in circa 12 ore, nella giornata di domenica 28 maggio 2023. La prima a perdere la vita è stata una donna di 63 anni, investita da un'automobile in via Santorelli ad Acilia mentre stava attraversando la strada. Appena qualche ora dopo, verso le 19, un'altra donna, stavolta di 54 anni, è stata investita nella zona di Ponte Mammolo, fra via Cassino e via Tiburtina, nel quadrante est della capitale. Con questi ultimi tre incidenti il numero delle vittime uccise lungo le strade romane sale a 61.