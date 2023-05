Investita mentre attraversa la strada per raggiungere il marito: morta una donna di 63 anni L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri ad Acilia, per la donna non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso per stabilire la dinamica del sinistro.

A cura di Natascia Grbic

Una donna è morta nel primo pomeriggio di ieri ad Acilia a causa di un grave incidente avvenuto all'altezza di via Prato Cornelio. Si tratta di una 63enne investita da una Fiat Doblò mentre stava attraversando la strada: a travolgerla, una donna che si è fermata immediatamente a prestare soccorso e che poi è stata ricoverata in ospedale in stato di shock.

Per la vittima, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati le sue condizioni erano già disperate, e il decesso è avvenuto poco dopo, tra la disperazione dei presenti e del marito che ha assistito alla scena. La 63enne, infatti, al momento dell'incidente, stava attraversando la strada per raggiungerlo quando è stata investita dal Fiat Doblò. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario.

Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Ostia, che hanno provveduto a chiudere la strada.

Le generalità della signora non sono state rese note. Al momento la dinamica non è ancora molto chiara, e le indagini dei vigili urbani sono ancora in corso per accertare cos'è accaduto. La macchina coinvolta nell'incidente è stata sequestrata in modo da condurre ulteriori accertamenti e non è escluso che la conducente venga indagata con l'accusa di omicidio stradale.

La signora, come da prassi, è stata sottoposto ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Esami che vengono svolti di routine in caso di incidenti stradali, soprattutto se gravi come in questo caso. La salma della vittima sarà invece restituita alla famiglia in modo da organizzare i funerali nei prossimi giorni.