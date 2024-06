video suggerito

Si schianta con la moto contro un cinghiale: muore a 58 anni Stefano Violati Stefano Violati è morto a 58 anni dopo essersi scontrato con un cinghiale in via di Santa Cornelia. L'uomo è deceduto all'ospedale Sant'Andrea in seguito all'impatto.

A cura di Natascia Grbic

Stava viaggiando in sella alla sua moto, una Honda SH 300, quando si è scontrato con un cinghiale. L'impatto è stato violentissimo. Per il motociclista, un cinquantottenne, non c'è stato niente da fare. Dopo lo scontro con l'animale, deceduto anch'esso, ha riportato ferite gravissime. È stato immediatamente trasportato all'ospedale Sant'Andrea, dove è morto a causa delle ferite riportate nell'impatto con l'animale. La vittima si chiamava Stefano Violati: era il figlio dell'ex proprietario delle proprietario delle acque Ferrarelle e Sangemini. L'incidente è avvenuto ieri sera verso le 21 a Roma, in via di Santa Cornelia.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del XV Gruppo Cassia per i rilievi del caso. Al momento sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione Violati, che stava percorrendo via di Santa Cornelia in sella alla sua Honda SH 300, si è trovato a un certo punto davanti l'animale. Non è riuscito a frenare in tempo e ci si è schiantato contro, cadendo rovinosamente a terra. L'allarme è stato dato immediatamente, ma purtroppo le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate agli occhi dei soccorritori. Portato immediatamente in ospedale, i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma Stefano Violati è morto poco dopo l'ingresso nel nosocomio.

Non è la prima volta che a Roma si verificano incidenti causati dai cinghiali. Data la loro numerosa presenza sul territorio della capitale, capita che attraversino strade trafficate lanciandosi in mezzo alla carreggiata, venendo così investiti da macchine e motorini di passaggio. Questa volta, purtroppo, l'incidente ha avuto un esito tragico.