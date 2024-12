video suggerito

Si ribalta con l'auto e rimane incastrata, anziana salvata da carabiniere libero dal servizio La donna è stata portata in ospedale, ferita ma non in pericolo di vita. Il carabiniere, libero dal servizio, ha assistito all'incidente ed è intervenuto per aiutarla.

A cura di Natascia Grbic

Un carabiniere libero dal servizio ha salvato una donna di 71 anni rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. È accaduto lunedì pomeriggio in via Carpinetana al km19, in zona Carpineto Romano. Il militare stava in macchina insieme alla sua compagna quando nel senso opposto di marcia ha visto un'auto ribaltarsi violentemente sulla carreggiata. Subito si è fermato e, mentre la compagna chiamava i soccorsi, si è precipitato ad aiutare la persona bloccata all'interno. Ha rotto il finestrino del veicolo e ha sganciato la cintura di sicurezza della donna, che versava ferita in stato di incoscienza al posto del guidatore. L'ha tirata fuori dall'auto e ha aspettato l'arrivo del 118, giunto poco dopo sul posto per portare l'anziana in ospedale.

La signora, ferita ma non in pericolo di vira, è stata poi soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno portata d'urgenza in ospedale. Fortunatamente, nonostante lo spavento e la gravità delle ferite, non è in pericolo di vita.

Come mai abbia perso il controllo dell'auto, non è chiaro. Forse a causa della scarsa visibilità provocata dalla pioggia, un colpo di sonno o un malore. Fatto sta che non è riuscita più a governare l'auto, andandosi a ribaltare violentemente sull'asfalto. A causa dell'impatto ha perso i sensi, ma fortunatamente se la caverà, anche se con diversi giorni di prognosi.