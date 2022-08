Si masturba davanti ai bimbi al parco della Garbatella: condannato a sei mesi di carcere Dovrà scontare sei mesi di carcere un 60enne sorpreso a masturbarsi davanti a delle famiglie con bambini alla Garbatella.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Sei mesi di carcere è la condanna che dovrà scontare un sessantenne di origini francesi per il reato di atti osceni in luogo pubblico. L'uomo, come riporta Il Messaggero è stato fermato, il giudice ha convalidato l'arresto ed è finito a processo, che si è celebrato con rito abbreviato. Come ricostruito dalle forze dell'ordine l'episodio risale a martedì scorso 23 agosto ed è avvenuto intorno alle ore 11.30, quando il sessantenne, un senzatetto con precedenti penali che da tempo si trova in Italia, era in un'area verde in zona Garbatella a Roma. Si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi, toccandosi nelle parti intime. In quel momento poco distante da lui c'erano dei bambini, che si trovavano insieme alle loro famiglie e stavano giovando davanti al consultorio in largo delle Sette Chiese. Il suo comportamento non è sfuggito ai genitori dei piccoli, che si sono insospettiti e hanno dato subito l'allarme, chiamando il 112. Ricevuta la chiamata sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Garbatella. I militari hanno raggiunto le famiglie, visibilmente agitate e ascoltato la loro versione dei fatti, poi hanno identificato l'uomo.

Arrestato un uomo vestito da Sailor Mercury ai Parioli

L'episodio non è l'unico in città: l'ultimo risale al 6 giugno scorso, quando un uomo, vestito con il costume da Sailor Mercury, è stato arrestato ai Parioli, tra via Ruggero Fauro e Via Vigna Filonardi, per atti osceni in luogo pubblico. Il video che lo immortalava con la maschera è stato girato da un residente e condiviso sui social network. Nello zaino aveva altri costumi per travestirsi da personaggi dei caroni animati. Il 30 luglio un 38enne con precedenti è finito in manette sempre per atti osceni in luogo pubblico. La polizia lo ha arrestato per essersi masturbato davanti ad una donna con il suo bambino al parco.