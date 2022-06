Identificato l’uomo che si masturbava al parco vestito da Sailor Mercury: nello zaino, altri costumi L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri della stazione Parioli mentre si cambiava in strada. I militari hanno mandato un’informativa in Procura.

È stato identificato l'uomo vestito da Sailor Mercury che un mese fa era stato accusato di essersi masturbato all'interno di un parco pubblico a Roma. L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri mentre si cambiava d'abito: impossibile non notare il costume dell'eroina dei fumetti e cartoni animati anni novanta, super riconoscibile data la mise inequivocabile e la parrucca blu. Nello zaino, l'uomo aveva anche altri costumi. I carabinieri hanno mandato un'informativa in Procura in seguito all'identificazione dell'uomo, una persona che stando alle prime informazioni non avrebbe precedenti penali. Va specificato che non è stato denunciato (per ora) dato che non è stato sorpreso a compiere nessun reato, ma solo a cambiarsi in mezzo alla strada.

I video dell'uomo vestito da Sailor Mercury nel parco ai Parioli

I video dell'uomo vestito da Sailor Mercury che si masturbava in un parco pubblico sono stati pubblicati dalla pagina Instagram Welcome to Favelas. Diverse persone nel quartiere Parioli lo avevano visto e fotografato, ma finora non era stato ancora identificato. Alla fine, dopo giorni di indagini, i carabinieri della stazione Parioli lo hanno sorpreso in strada a cambiarsi e sono così riusciti a fermarlo e dargli un nome e un volto. A preoccuparsi erano stati soprattutto i genitori di ragazzi e bambini, che quotidianamente frequentano il parco e avrebbero potuto imbattersi nell'uomo mascherato. Il video, fatto da una persona che abita nei palazzi davanti al parco tra via Ruggero Fauro e Via Vigna Filonardi a due passi da Viale Parioli, è stato diffuso sui social il primo maggio.