Si lavora per scongiurare l’aumento del prezzo dei biglietti Atac, chiesta commissione regionale Per scongiurare l’aumento del prezzo dei biglietti e degli abbonamenti Atac da agosto 2023, la capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio, Roberta Della Casa, ha chiesto formalmente la convocazione della commissione Trasporti sul tema, chiedendo la partecipazione dell’assessore competente, Fabrizio Ghera.

A cura di Enrico Tata

Attualmente il biglietto per il bus e la metro a Roma costa 1,5 euro

Se la Regione Lazio non deciderà di intervenire nei prossimi giorni, dal 1 agosto 2023 aumenterà il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti Atac. Lo stabilisce il contratto di servizio siglato da Trenitalia e Regione lo scorso anno.

La capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio, Roberta Della Casa, ha chiesto formalmente la convocazione della commissione Trasporti sul tema, chiedendo la partecipazione dell'assessore competente, Fabrizio Ghera. L'obiettivo, spiega Della Casa, è quello di "analizzare la situazione e trovare soluzioni per scongiurare un aumento dei ticket, che, in questo momento in cui viene anche ampliata la fascia verde, sembra rappresentare un vero e proprio accanimento nei confronti di tutti i romani, ma ancor più verso quelli che hanno difficoltà economiche".

Secondo l'esponente del Movimento 5 Stelle, l'aumento "sarà un altro duro colpo per le famiglie già fortemente penalizzate dalla crisi economica. E se gli effetti del rialzo del biglietto singolo incideranno in maniera meno considerevole perché colpiranno un'utenza occasionale, l'aumento degli abbonamenti graverà pesantemente sui bilanci familiari dei romani che si spostano con i mezzi pubblici".

In altre parole, sottolinea Paolo Ferrara, consigliere M5S e vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, "non solo si alzano i prezzi a fronte di un servizio che sta peggiorando, ma si penalizzano pure gli utenti migliori, quelli che usano i mezzi pubblici tutti i giorni e che pagano in anticipo l'intera quota di un anno. Gli evasori? Quelli continuano a stare tranquilli, ovviamente, e di questo passo rischiano pure di aumentare".

Secondo Ferrara, "c'è bisogno di un intervento serio del Governo per calmierare le tariffe, ad esempio usando gli extraprofitti bancari. Di certo i cittadini non possono continuare a essere lasciati in balia di un sindaco che aumenta i prezzi, abbassa i servizi, ed è pure in procinto di varare una Fascia verde che punirà chi è più fragile economicamente. Meloni e i suoi battano un colpo".

L'assessorato capitolino ai Trasporti fa sapere che la questione è tutta di competenza regionale e di questo avviso sono anche Atac e Trenitalia. Per ora, tuttavia, dalla Regione Lazio non sono arrivate rassicurazioni su un possibile stop all'aumento del prezzo dei biglietti e degli abbonamenti Atac (ma in generale l'aumento riguarda tutti i biglietti Metrebus).

Secondo il contratto di servizio Trenitalia-Regione Lazio, il prezzo del biglietto singolo B.I.T. passerà da 1,5 euro a 2 euro. L'abbonamento mensile salirà a 46,70 euro e l'annuale arriverà a 350 euro.