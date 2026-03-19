Si fingono carabinieri e truffano un’anziana di 98 anni: rubata anche la fede del defunto marito

Si sono presentati alla sua porta fingendosi carabinieri. Le indagini hanno permesso di risalire alla loro identità: arrestate due persone.

Si sono presentati alla porta di un'anziana di 98 anni fingendosi carabinieri. Hanno bussato alla porta di Monte Porzio Catone, sui Castelli Romani e si sono trovati davanti la novantottenne con problemi motori. È stato a lei che i due finti militari hanno riferito di una rapina commessa con la sua automobile. Riuscendo a convincere la donna e a guadagnarsi la sua fiducia, sono entrati in casa. Una volta all'interno dell'abitazione, sono riusciti a rubare diversi gioielli d'oro. Fra questi anche la fede nuziale del marito della novantottenne.

Una volta compreso l'accaduto era già troppo tardi: i due sono scappati via senza lasciare alcuna traccia. Sporta denuncia, però, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati ha aperto le indagini per cercare di risalire all'identità dei ladri truffatori: i militari, quelli veri, sono riusciti ad individuarli e li hanno arrestati.

Le indagini per trovare i due finti carabinieri

Non appena sporta denuncia dalla novantottenne, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati si sono immediatamente messi al lavoro per cercare di risalire all'identità dei due ladri truffatori che, dopo essersi presentati come carabinieri, hanno rubato gioielli e preziosi, compresa la fede del marito defunto dell'anziana a Monte Porzio Catone.

I carabinieri, alla ricerca dei due ladri che si sono dileguati, hanno svolto operazioni e attività investigative e di analisi. Hanno passato al vaglio i sistemi di videosorveglianza presenti nell'area e sono riusciti a risalire alla loro identità. Le indagini sono andate avanti per mesi, dal settembre del 2025 fino al febbraio 2026, dopo la denuncia sporta dall'anziana. Hanno organizzato attività tecniche e numerosi servizi di osservazione e pedinamento, riuscendo a raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti dei due ladri.

L'arresto dei due ladri truffatori

A seguito delle indagini, si è scoperto che i due erano già noti alle forze dell’ordine e che avevano già operato nelle maggiori città di tutto il territorio nazionale e della Capitale. In tutte queste occasioni i due si fingevano carabinieri e poi si dileguavano con bottini carichi di denaro e gioielli.

Ad arrestarli, su delega della Procura della Repubblica di Velletri, i Carabinieri della Compagnia di Frascati che hanno raggiunto Salerno e Pellezzano, nella stessa provincia, e che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 53 anni e di una donna di 50 anni, gravemente indiziati di truffa aggravata in concorso.