Si ferisce gravemente con la motozappa ad una gamba, soccorso con l'eliambulanza Trasporto con l'eliambulanza per un 60enne, che è rimasto gravemente ferito ad una gamba. Il ferimento con una motozappa mentre lavorava nel suo terreno agricolo a Pontecorvo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata in un terreno in via Corneto a Pontecorvo, dove un uomo è rimasto gravemente ferito ad una gamba con la motozappa. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 10 maggio, nel territorio della provincia di Frosinone. L'uomo, un sessantenne del posto, ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche urgenti, ed è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che lo ha soccorso e trasportato in ospedale. Da quanto si apprende le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non rischia di morire.

Secondo quanto ricostruito erano circa le ore 16.30, il sessantenne al momento dell'incidente si trovava nel suo terreno e stava facendo dei lavori con una motozzappa. Si tratta di un attrezzo agricolo che si guida camminando, utilizzato per fresare il terreno, per prepararlo alla semina o alla messa a dimora di piccole piante. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, lo strumento gli è sfuggito e l'agricoltore si è ferito ad una gamba. Una ferita profonda, che ha richiesto l'intervento urgente dei soccorsi.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario con l'eliambulanza, che è atterrata a poca distanza dal luogo dell'incidente. I sanitari hanno preso in carico il sessantenne, cercando di fermare l'emorragia alla gamba e lo hanno trasportato in volo in ospedale a Roma. Giunto nel nosocomio il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. I medici sono intervenuti sulla ferita profonda. L'emorragia è stata fermata e la gamba è salva, il paziente non rischia di morire.