Si fa il bagno di notte e rischia di annegare a Ostia: salvata una ragazza di 14 anni I pompieri del nucleo sommozzatori hanno salvato la giovane, che si era tuffata in mare davanti a una spiaggia libera della via Litoranea, all’altea del primo cancello.

A cura di Enrico Tata

Una ragazza di 14 anni fa il bagno di notte e rischia di annegare, ma per fortuna viene salvata. Tragedia sfiorata a Ostia, litorale di Roma.

Sul posto, intorno alle 5 di mattina, sono intervenuti i vigili del fuoco della Capitale. I pompieri del nucleo sommozzatori hanno salvato la giovane, che si era tuffata in mare davanti a una spiaggia libera della via Litoranea, all'altea del primo cancello.

Stando a quanto ricostruito, la 14enne è entrata in acqua e poi è sparita nel nulla per diversi minuti. A riva la aspettava il cugino che, non vedendola tornare, ha chiamato subito i soccorsi. Una decisione tempestiva, che si è rivelata decisiva per la vita della ragazza. I vigili del fuoco l'hanno infatti individuata, raggiunta a nuoto, tratta in salvo e poi affidata alle cure del personale medico, che l'ha trasportata all'ospedale Bambino Gesù. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni di salute sono buone.

Intanto diversi comuni del litorale, come di consueto, hanno emanato ordinanze che vietano falò, bivacchi e bagni notturni nel corso della notte di Ferragosto. Proprio a causa di questioni di sicurezza, il buio e le spiagge non sorvegliate, le amministrazioni cercando di impedire le feste non autorizzate sulla spiaggia nella notte tra il1 4 e il 15 agosto.

Si legge per esempio sul sito del comune di Anzio: "Ad Anzio non ci saranno deroghe: anche per la notte di ferragosto, dalle 21.30 alle ore 7.00, resta confermato il divieto assoluto di accesso in spiaggia lungo i circa tredici km di costa. Da ieri sera abbiamo implementato il servizio di vigilanza notturno in spiaggia, che collaborerà con le Forze dell'Ordine in caso di violazioni dell'Ordinanza, con il posizionamento di diverse postazioni fisse, che si aggiungono al pattugliamento notturno, lungo le spiagge di Anzio".