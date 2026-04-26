Rischia di annegare nel Lago di Bracciano a Trevignano: salvata da un militare dell’Esercito a pesca

Un militare dell’Esercito libero dal servizio e a pesca ha salvato la vita a una donna, che ha rischiato di annegare nel lago di Bracciano a Trevignano.

Immagijne di repertorio

Momenti di paura a Trevignano Romano in provincia di Roma. Una donna ha rischiato di annegare nel Lago di Bracciano. A salvarla è stato un militare dell'Esercito italiano fuori servizio. Successivamente è stata soccorsa dal personale sanitario con l'ambulanza e trasportata in ospedale.

Secondo quanto ricostruito finora la donna al momento dei fatti stava facendo il bagno nel Lago di Bracciano all'altezza di Trevignano, uno dei tre Comuni che si affacciano sul bacino sabatino. Si stava godendo la giornata, qualche ora all'insegna del relax all'aria aperta. Nulla lasciava presagire che avrebbe rischiato la vita.

Una volta in acqua, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha rischiato di annegare. La sua presenza non è però sfuggita al militare, che si è accorto di come la donna fosse in difficoltà. Così come riporta l'Agenzia Nova, si è tuffato, l'ha raggiunta e tirata fuori dall'acqua. La donna infatti, una volta nel lago, non riusciva più a tornare a riva da sola e ha rischiato di finire sotto alla superficie. Ma l'intervento del militare ha scongiurato che accadesse il peggio.

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Il militare, era libero da servizio e stava pescando, ma si è attivato subito davanti agli occhi dei passanti e degli altri bagnanti, nel frattempo è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento per una donna che stava per annegre. Il personale sanitario giunto sul posto ha preso in carico la donna e l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, dov'è stata sottoposta alle cure del caso.