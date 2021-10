Si è costituito il pirata della strada che ha ucciso Angelo in via Anagnina: è un uomo di 36 anni Si è presentato ieri sera in caserma a via Prenestina l’uomo che nella notte tra venerdì e sabato ha investito e ucciso Angelo Michael Kafui. Si tratta di un 36enne coetaneo della vittima che adesso è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di omicidio stradale. La macchina è stata sequestrata.

A cura di Natascia Grbic

Si è costituito il pirata della strada che sabato notte ha investito un uomo in via Anagnina a Roma. Si tratta di un 36enne coetaneo della vittima, che ieri sera si è presentato insieme ai legali di fiducia alla caserma dei carabinieri di Prenestina. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale, mentre la macchina è stata sequestrata per i rilievi tecnici. A indagare sul caso, insieme ai carabinieri, anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale V Gruppo Casilino.

La vittima dell'incidente è un uomo di 36 anni originario del Togo, Angelo Michael Kafui. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto effettuata dalle forze dell'ordine, Angelo era uscito insieme agli amici e ai fratelli quando, all'altezza del civico 80, è stato travolto sulla via Anagnina. Sotto shock gli amici e i fratelli che erano insieme a lui, e che hanno visto l'auto che lo ha investito allontanarsi a tutta velocità. Subito hanno chiamato il 112 chiedendo l'intervento immediato di un'ambulanza, ma purtroppo per Angelo non c'era già più nulla da fare. Il 36enne è infatti morto sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate nell'impatto, che non gli hanno lasciato scampo.

E da subito è stata caccia al pirata della strada che non si è fermato a prestare soccorso. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi e raccolto tutte le prove, in modo da identificare il prima possibile la persona che ha investito e ucciso Angelo. Forse sentendosi braccato, il 36enne si è presentato spontaneamente dai carabinieri. Indagini sono ancora in corso sulla dinamica, in modo da chiarire ciò che è successo.