Si barrica in casa per scappare dal compagno, lui arriva e tenta di dare fuoco a casa Sul posto, dopo la richiesta di aiuto arrivata al Numero unico per le emergenze 112 da parte della vittima, una donna italiana di 24 anni, sono arrivati i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca.

A cura di Enrico Tata

Si barrica in casa per scappare dal suo ex, lui insiste e sferra calci e pugni al portone. Poco prima aveva cercato di incendiare l'appartamento. Il fatto è avvenuto in via Panzera a Tor Bella Monaca, Roma. Sul posto, dopo la richiesta di aiuto arrivata al Numero unico per le emergenze 112 da parte della vittima, una donna italiana di 24 anni, sono arrivati i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca.

Arrestato un 32enne

I militari hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni della Repubblica Dominicana già noto alle forze dell'ordine. Dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna. Stando a quanto si apprende, i militari hanno sorpreso il ragazzo mentre sferrava calci e pugni contro la porta d'ingresso dell'appartamento della donna, cercando di farsi aprire. Bloccato, è stato subito identificato e arrestato. Raccolti gravi indizi a suo carico, con il via libera della procura di Roma, i carabinieri lo hanno arrestato e accompagnato presso il carcere romano di Regina Coeli. In seguito il gip del tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e anche la custodia cautelare in carcere.

Violenze e minacce per mesi

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la 24enne, terrorizzata dal comportamento dell'uomo, si era barricata in casa. Pochi minuti prima, infatti, il 32enne aveva cercato di appiccare un incendio all'interno dell'appartamento, che la ragazza era riuscita fortunatamente a domare. Ai carabinieri ha riferito di aver subito violenze fisiche e minacce verbali per mesi, dovute alla morbosa gelosia del suo fidanzato e accentuate dall'assunzione di droghe.