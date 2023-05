Si apre una crepa sotto al ponte di Corso Francia: vietato il transito ai mezzi pesanti C’è preoccupazione tra i residenti di Roma Nord per la crepa sotto al ponte di Corso Francia. Il presidente del XV Municipio ha rassicurato i cittadini. Vietato il transito a mezzi pesanti e percorso transennato.

A cura di Alessia Rabbai

La crepa sotto al ponte di Corso Francia

Una crepa si è aperta sotto al ponte di Corso Francia a Roma. Per precauzione è stato temporaneamente vietato l'accesso e il transito ai mezzi pesanti ed è stato messo un transennamento a protezione dei passanti, fino a quando non si interverrà sulla struttura. A pubblicare le immagini online è stato anche l'esponente di Fratelli d'Italia nel Municipio XV Marco Ottaviani, che ha pubblicato alcune immagini sui social network. "Abbiamo segnalato lo stato di danneggiamento dei supporti del ponte della tangenziale est all'altezza di Corso Francia e chiesto alle Autorità competenti un intervento immediato atto a verificare le condizioni della struttura, la sua stabilità effettiva e a valutare un intervento volto a garantirne la messa in sicurezza". Residenti e automobilisti di passaggio hanno commentato le immagini, preoccupati che il ponte possa cedere con gravi danni e ripercussioni.

Il presidente di Municipio rassicura i residenti

Le foto mostrano il tratto del ponte di Corso Francia danneggiato. Sono tantissime le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma e agli agenti della polizia locale, che hanno svolto sopralluoghi. Ad intervenire sulla crepa sotto al ponte di Corso Francia è stato il presidente del XV Municipio Daniele Torquati, che nella serata dello scorso sabato ha rassicurato i cittadini: "In relazione alle foto che stanno circolando sul web riguardo al cavalcavia dell'Olimpica, comunico che sono intervenuti sul posto la polizia pocale e i vigili del fuoco che non hanno riscontrato particolari criticità, ma per estrema cautela promuoveranno delle prescrizioni tra cui il divieto dei mezzi pesanti e un transennamento a protezione dei passanti" ha scritto il minisindaco in un post pubblicato sui social network. E ha aggiunto: "Sul posto è intervenuto anche l'ufficio ponti di Roma Capitale che già il 27 gennaio aveva effettuato l'ultimo sopralluogo periodico. In via cautelativa, a seguito del fotogramma dei vigili del fuoco, nel caso fosse necessario il Municipio supporterà le attività dell'ufficio competente di Roma Capitale".