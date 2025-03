video suggerito

Si accascia a terra e muore a 40 anni: disposti accertamenti medico legali sul corpo Si è accasciato a terra ed è morto, forse per un malore. È quanto accaduto ad un uomo di 40 anni stanotte a Roma, in zona Torpignattara. Disposto l’esame medico legale. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

89 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è accasciato a terra ed è morto, aveva 40 anni. È successo questa notte a Roma, nel quartiere di Torpignattara, in via dell'acqua Bullicante. Era circa l'una del mattino di oggi, lunedì 24 marzo 2025, quando alcuni operatori del personale di vigilanza privata hanno notato l'uomo che si accasciava a terra, forse per un malore. Per lui non c'è stato più niente da fare ed è morto immediatamente, prima ancora dell'arrivo degli operatori del personale sanitario del 118. Sul corpo ormai senza vita dell'uomo, però, è stato disposto un esame medico presso il policlinico di Tor Vergata per chiarire le cause del decesso.

Ha un malore e muore a Roma

I fatti, come anticipato, sono avvenuti fra la giornata di domenica 23 e lunedì 24 marzo 2025, verso l'una della notte, in via dell'acqua Bullicante, nel quartiere romano Torpignattara. L'uomo, un cittadino pakistano di 40 anni, si è accasciato a terra davanti allo sguardo di alcuni operatori del personale di vigilanza privata che si trovavano poco distante che hanno subito fatto scattare l'allarme. Non è chiaro cosa sia successo, ma sembra che abbia accusato un malore.

L'intervento dei soccorritori

Scattato l'allarme, sono immediatamente arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno provato a rianimare l'uomo, un cittadino pakistano di 40 anni. Per lui, però, non c'è stato niente da fare. Gli operatori del personale sanitario del 118 sono stati costretti a dichiararne il decesso. Sul posto, oltre a infermieri e medici del pronto soccorso, sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Roma Quadraro che, una volta intervenuti, hanno informato la Procura. Una volta messa la salma a disposizione delle autorità, è stato disposto un esame medico legale sul corpo presso il Policlinico di Roma Tor Vergata.