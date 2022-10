Sgomberi a Ostia: tra occupanti la sorella di Roberto Spada, condannato per testata al giornalista Tre appartamenti Ater a Ostia occupati abusivamente sono stati liberati. Dentro ci abitavano sette persone, tra le quali due membri della famiglia Spada.

A cura di Alessia Rabbai

Gli agenti impegnati nelle operazioni di sgombero

Blitz all'alba ad Ostia, dove gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno sgomberato tre appartamenti Ater via Martinica e via Dell'Idroscalo, che erano stati occupati abusivamente. L'intervento martedì 18 ottobre sul litorale Sud della provincia di Roma. Tra i sette cittadini che ci vivevano e che hanno dovuto allontanarsene ci sono anche due membri della famiglia Spada: Cristina sorella di Roberto, condannato in Cassazione per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi e Giovanna, madre di Ottavio, che abitavano negli immobili di via Martinica.

Le pattuglie dei vigili hanno raggiunto il litorale romano, dove si trovano le case popolari e hanno fatto uscire i cittadini, dando esecuzione ad un provvedimento di rilascio emesso dall'Azienda territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica. A stabilirlo il Comitato provinciale in Prefettura con il prefetto Matteo Piantedosi. Le operazioni inziate all'alba si sono poi concluse in tarda mattinata senza problemi.

Erano già stati denunciati per occupazione abusiva

A condurre le operazioni parte della polizia di Roma Capitale, con i Gruppi GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), Spe (Sicurezza Pubblica emergenziale) e X Gruppo Mare e la Polizia di Stato e carabinieri a supporto dell'intervento. Gli agenti hanno dato il via alle operazioni e liberato le tre abitazioni. Al loro interno c'erano persone che avevano perso il titolo per abitarci, perché morose.

Secondo quanto emerso le persone interessate erano già state denunciate durante controlli precedenti per occupazione abusiva, tuttavia non se ne erano andate. Da quanto si apprende l'intervento delle forze dell'ordine si è svolto senza particolari problemi e non ci sono stati incidenti. Una volta libere le abitazioni sono state riconsegnate ad Ater, che le assegnerà a chi spettano di diritto tra i cittadini che sono in graduatoria.