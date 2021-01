Tragedia a Roma, nel quartiere di Settecamini. Un uomo di 73 anni non vedente è morto a causa della fuoriuscita di monossido di carbonio dalla stufa che aveva acceso per scaldarsi. Per lui non c'è stato nulla da fare: i soccorsi del 118 lo hanno portato subito all'ospedale Sandro Pertini, dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita. Il 73enne è deceduto poco dopo il suo arrivo al nosocomio. Nell'appartamento, oltre agli operatori sanitari, sono arrivati anche i Vigili del fuoco e la Polizia, con gli agenti della Scientifica e del commissariato di San Basilio. Sono in corso accertamenti sul malfunzionamento della stufa.

La tragedia di Elena Catalina e del suo bimbo

Purtroppo quello del 73enne non è l'unico decesso avvenuto per questo motivo. Nelle scorse settimane diverse persone sono morte per aver respirato monossido di carbonio che non sarebbe dovuto uscire dalla stufa. Uno dei casi che ha fatto più scalpore è quello di Elena Catalina Pinzaru e del suo bimbo Francesco, di soli sei anni. I due sono morti la notte tra il 13 e il 14 dicembre in una stanza della parrocchia gestita da un'associazione religiosa che si occupa di persone in condizioni di difficoltà. Aveva acceso un fungo per scaldare il suo bimbo. Qualcosa però è andato storto, il fungo si è spento ma ha continuato a far fuoriuscire del gas, che è stato loro fatale. Stessa sorte è toccata tre giorni dopo a una donna di 73 anni. La signora è stata trovata morta in casa dal figlio, che non riusciva a contattarla da diverse ore. Anche nel suo caso, responsabile del decesso è stata la fuoriuscita di gas nocivi dalla stufa a pellet.