Tragedia oggi ad Ariccia, nella vallata di Vallericcia. Una donna di 74 anni è stata trovata morta oggi nella sua abitazione da uno dei figli, che non la sentiva da questa mattina. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Marino, la Polizia Locale, i Carabinieri di Ariccia e il medico legale. Ancora non sono certe le cause del decesso, che saranno confermate dall'autopsia. Ma, secondo una prima ricostruzione, la morte della donna sarebbe stata causata dalle esalazioni di una stufa a pellet che aveva acceso per scaldarsi. Il corpo della signora era riverso a terra, nel salotto dell'abitazione. Forse si era resa conto che qualcosa non andava e ha tentato di uscire di casa, non riuscendoci. Si tratta dell'ennesima tragedia di questo tipo avvenuta in settimana dopo la morte della mamma e del figlio a Velletri, e della coppia di Ferentino trovata deceduta nella sua abitazione.

Altre quattro persone morte a causa delle stufe a gas

Tre giorni fa la tragedia che ha sconvolto Velletri: una madre con il suo bambino di tre anni, ospiti in una struttura della Caritas, sono morti a causa della perdita di gas di un fungo che la donna aveva acceso per scaldarsi. I due sono stati trovati morti la mattina, deceduti a causa delle esalazioni. Un evento che ha profondamente scosso la cittadina, dove la donna lavorava e viveva da diverso tempo. Sul caso indagano i poliziotti di Velletri e la Scientifica. Ma non è l'unico episodio di questo tipo. Il giorno successivo una giovane coppia è stata trovata morta in casa a Ferentino, in un'appartamento di via della Stazione. Anche in questo caso, è probabile che i due siano deceduti a causa delle esalazioni di monossido di carbonio provenienti da una stufetta a gas.