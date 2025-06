video suggerito

Cade nel giardino di casa e resta infilzato nella ringhiera: grave 73enne L'uomo si trovava nel piccolo orto di casa a Rocca di Papa, intento a potare gli alberi, quando è precipitato rimanendo infilzato nella ringhiera del giardino. I vigili del fuoco hanno liberato il 73enne che è stato poi trasportato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Tor Vergata.

A cura di Enza Savarese

Immagine di repertorio

Cade mentre sta potando gli alberi e resta infilzato nel paletto della recinzione di metallo. L'incidente si è verificato a Rocca di Papa nella tarda mattinata di domenica 22 giugno. Il ferito, un uomo di 73 anni, si trovava nell'orto della sua abitazione in via Cavour quando è precipitato per alcuni metri. Ad allertare i soccorsi i familiari dell'uomo presenti sulla scena dell'incidente.

Il 73enne è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Tor Vergata di Roma per la grave ferita da perforazione. Sul posto presenti anche i vigili del fuoco di Marino, coordinati dalla Polizia Locale e dai Carabinieri, che hanno delimitato la zona dell'incidente per avviare le indagini del caso.

Secondo una prima dinamica dei fatti, l'uomo, residente della zona di Rocca di Papa, si trovava su un muretto oppure una scala per potare gli alberi nel suo terreno a via Cavour. La caduta è avvenuta intorno alle 12.15 di domenica 22 giugno. Dopo essere precipitato per alcuni metri, il 73enne è atterrato su un paletto metallico della sua recinzione. Infilzato e bloccato, i parenti dell'uomo allertati dalle urla hanno raggiunto il giardino e chiamato i soccorsi.

I vigili del fuoco hanno proceduto a liberare in sicurezza il 73enne dalla recinzione, per affidarlo poi alle cure dei sanitari presenti sul posto. Accertata la gravità della ferita, i paramedici hanno predisposto il trasferimento del paziente tramite elisoccorso. L'uomo è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Tor Vergata. Ancora cosciente al momento dell'ospedalizzazione, i medici sono intervenuti sulla ferita alla spalla provocata dal paletto appuntito della ringhiera.