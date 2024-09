Sequestrate 350 dosi fentanyl alla stazione Termini di Roma: arrestato l’uomo che le trasportava

video suggerito

Nel corso della giornata di ieri, venerdì 20 settembre, la Questura di Roma ha organizzato uno speciale servizio di controllo presso la stazione Termini. L'obiettivo dell'operazione di polizia era il controllo delle attività illecita che si svolgono nei pressi dello scalo ferroviario. Gli agenti, con l'ausilio dell'unità cinofila, hanno individuato ben 350 dosi di fentanyl, la cosiddetta "droga degli zombie". Si tratta di un oppioide sintetico, normalmente utilizzato come analgesico e anestetico, ma che si sta sempre più diffondendo anche in Italia come sostanza stupefacente.

Nella giornata di ieri gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della Questura di Roma, del Reparto Prevenzione Crimine del Lazio, del Commissariato Viminale e del Compartimento della Polizia ferroviaria hanno attuato un'imponente operazione di controllo del territorio presso la stazione Termini, principale scalo ferroviario della capitale e crocevia di turisti e cittadini, ma che purtroppo – come molte stazioni – è anche diventato un luogo in cui si svolgono diverse attività illecite.

Non a caso, nel corso dell'attività di polizia giudiziaria, sono state identificate 524 persone, sono stati controllati 108 veicoli e rilevate 5 violazioni al codice della strada. Inoltre sono state effettuate verifiche in 6 esercizi commerciali: uno dei quali è stato anche sanzionato perché vendeva alcolici anche dopo le 22, anche se un'ordinanza comunale lo vieta. Ma soprattutto sono state sequestrate 350 dosi di fentanyl.

I cani antidroga dell'unità cinofila hanno infatti fiutato la "droga degli zoombie". Seguendo le indicazioni degli animali, gli agenti hanno controllato una persona che aveva con sé le dosi di oppioide evidentemente per rivenderlo. L'uomo è stato arrestato per spaccio di stupefacenti e il fentanyl è stato sequestrato. Questo conferma, però, l'utilizzo sempre più diffuso di questo farmaco come sostanza stupefacente anche in Italia.