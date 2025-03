video suggerito

Blitz antidroga in periferia a Roma: 9 arresti, 15enne in monopattino con 500 dosi di cocaina e crack Controlli serrati nella periferia Est di Roma, dove i carabinieri hanno arrestato nove persone in flagranza per droga. Un 15enne è stato sorpreso in monopattino con quasi 500 dosi di cocaina e crack.

A cura di Alessia Rabbai

I controlli antidroga dei carabinieri

Nove arresti in flagranza di reato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti è il bilancio dei controlli del territorio nei vari quartieri del quadrante Est della Capitale. I carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno lavorato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità e degrado in periferia, specialmente per quanto riguarda la droga. Arresti, perquisizioni e sequestri si inseriscono in linea con le indicazioni fornite dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise anche in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il giudice ha convalidato tutti gli arresti.

A Tor Sapienza ad attirare l'attenzione dei carabinieri è stata una coppia di di 73 e 67 anni all’interno di un’auto in viale Giorgio Morandi. Insospettiti, hanno fermato e perquisito macchina e abitazione. Hanno trovato 325 dosi di droga tra crack e cocaina del peso complessivo di 127 grammi, tre panetti di hashish del peso di 300 grammi e 655 euro. A Cinecittà i carabinieri del Nucleo Operativo hanno arrestato in flagranza un ventiduenne romano in via Carlo Fadda. In auto aveva 69 grammi di cocaina, il materiale utile a confezionare lo stupefacente e 210 euro. I carabinieri della Stazione di Roma Alessandrino hanno scoperto due ragazze romane di 21 e 23 anni in auto, mentre vendevano la droga ad un cliente che è stato fermato con una dose di crack. Le ragazze avevano una dose di crack, una di hashish e 1530 euro.

A Centocelle i carabinieri del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Operativo hanno arrestato tre persone. Un romano di 51 anni e il secondo un cittadino egiziano di 27, sono stati bloccati in flagranza in viale Palmiro Togliatti all’incrocio con via delle Palme, a bordo di un Taxi guidato dal proprietario, estraneo ai fatti, e trovati in possesso di 5 dosi di crack e cocaina e di una banconota falsa da 50 euro. Uno studente 15enne è stato invece bloccato in via degli Olivi all'altezza di viale Togliatti, mentre percorreva contro mano la via in monopattino con quasi 500 dosi di cocaina e crack, del peso complessivo di oltre 200 grammi.

A Torre Maura i carabinieri hanno arrestato un romano di diciannove anni a bordo di un’auto in via Walter Tobagi. Aveva otto dosi di cocaina del peso di 3 grammi, 3 dosi di crack di 2,5, una dose di hashish da 2 grammi e 180 euro. Droga, soldi e il materiale trovato durante le perquisizioni è stato sequestrato.