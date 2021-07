Sequestrata e violentata in una piazzola dell’autostrada A1: arrestato l’ex Una donna è stata sequestrata all’interno di un’automobile e violentata in una piazzola dell’autostrada A1. Stando a quanto si apprende, il responsabile è stato arrestato dagli uomini della polizia stradale di Cassino. Le analisi sugli indumenti e sui lividi della donna hanno confermato la sua versione dei fatti.

A cura di Enrico Tata

Sequestrata e violentata in una piazzola dell'autostrada A1 dal suo ex, che è stato arrestato. Nella notte di ieri, intorno alla mezzanotte, gli uomini della polizia stradale di Cassino hanno notato un'automobile ferma sulla carreggiata dell'A1 all'altezza del chilometro 698. All'interno due persone discutevano e gesticolavano. Insospettiti da questi strani movimenti, gli agenti si sono avvicinati ai finestrini. Subito è scesa una donna. Era impaurita, aveva i vestiti strappati e i segni di alcune contusioni sul corpo. È immediatamente scappata in direzione della macchina della polizia chiedendo aiuto. Dalla vettura è sceso anche un uomo, che ha tentato di rincorrere la donna. Quest'ultima ha raccontato la sua versione dei fatti urlando spaventata: "Mi ha picchiato e violentato". L'altro ha continuato, nonostante la presenza delle forze dell'ordine, a insultarla. Per questo è stato bloccato e accompagnato per accertamenti presso la sottosezione di Cassino. La vittima è stata invece portata al pronto soccorso dell'ospedale più vicino.

L'uomo è stato arrestato per violenza sessuale e accompagnato in carcere

Al termine degli accertamenti sanitari e delle analisi sugli indumenti della donna (che hanno confermato la sua versione), l'uomo è stato arrestato e trasportato al carcere di Poggioreale. Per la natura del caso è stato attivato il codice rosso ed è stato aperto un fascicolo di indagine dai pm della procura di Santa Maria Capua Vetere, "nel massimo rispetto del protocollo a tutela della donna che aveva subito violenze". L'arrestato dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale.