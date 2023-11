Sequestra la ex ad Ardea, che finisce in ospedale con 50 giorni di prognosi: arrestato un 46enne Ha riportato ferite e traumi guaribili in 50 giorni la 40enne aggredita e sequestrata dall’ex ad Ardea. L’uomo è finito in carcere e dovrà ripondere di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

A cura di Alessia Rabbai

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha sequestrato la ex compagna, che è finita in ospedale con cinquanta giorni di prognosi. Vittima delle violenze è una donna di quarant'anni, che è riuscita a scappare dal suo aguzzino e a mettersi in salvo. A finire in manette è un uomo di quarantasei anni italiano, che dovrà rispondere dei reati di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Ad arrestarlo in flagranza di reato e a portarlo in carcere sono stati i carabinieri della Tenenza di Ardea.

La donna ha riportato lesioni guaribili in 50 giorni

I fatti risalgono alla notte scorsa quando la donna ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e ha chiesto aiuto, dicendo che era stata aggredita dall'ex compagno. A rispondere alla sua chiamata sono stati i militari, che l'hanno raggiunta all'indirizzo indicato e hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza. Le sue condizioni erano infatti molto gravi. Sul posto è arrivato il personale sanitario, che l'ha presa in carico e trasportata alla casa di cura Sant’Anna di Pomezia. I medici l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso dimettendola con un referto medico di cinquanta giorni di prognosi a causa delle lesioni subite.

La donna ha denunciato l'ex

La donna hai poi denunciato l'ex raccontando ai carabinieri che l'aveva aggredita e sequestrata, che le aveva tolto il cellulare impedendole di chiamare aiuto e qualsiasi contatto con l'esterno, le chiavi di casa e quelle della sua auto. Ma per fortuna la donna è riuscita a scappare e a mettersi in salvo in un momento di distrazione del suo aggressore. I militari hanno raggiunto l'uomo, identificato e portato nel carcere di Velletri, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

A Cesano una 17enne è stata sequestrata e violentata

A Cesano una ragazza tedesca di diciassette anni è stata sequestrata per due anni in un agriturismo, picchiata e violentata. Per quest'altro episodio sono finiti a processo due uomini, uno condannato in via definitiva e l'altro ancora a processo. Per entrambi l'accusa è di violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, reati aggravati dal fatto che la vittima fosse minorenne e non parlasse la lingua italiana.