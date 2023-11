Diciassettenne sequestrata e violentata in un agriturismo a Cesano: botte e sigarette spente addosso È stato solo grazie ad un passante che una 17enne è riuscita a salvarsi dai suoi aguzzini, che l’hanno sequestrata in un agriturismo di Cesano e violentata. Uno è stato condannato in via definitiva, l’altro è a processo.

A cura di Alessia Rabbai

Hanno sequestrato una diciassettenne per due anni, costringendola a rimanere chiusa all'interno della stanza di un agriturismo in zona Cesano a Roma. Vittima è una giovane di nazionalità tedesca, all'epoca dei fatti minorenne, che ha vissuto un vero e proprio calvario. Autori delle violenze sono due uomini di origine pachistana, che i carabinieri hanno arrestato il 27 maggio 2021. A salvarla dai soprusi è stato un passante, che l'ha notata in strada mentre camminava spintonata dai suoi aguzzini. Ora la giovane sta bene, l'incubo si è concluso.

Il processo vede già una condanna

Come riporta Il Messaggero i due uomini arrestati sono finiti a processo, che vede già una condanna. Il primo uomo, di ventisette anni, che diceva di essere il suo fidanzato, giudicato con il rito abbreviato è stato condannato in via definitiva per violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, reati aggravati dal fatto che la vittima fosse minorenne e non parlasse la lingua italiana. Il secondo uomo, oggi trentanovenne, è imputato davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Roma e dovrà rispondere davanti al giudice degli stessi reati.

Sequestrano e violentano una 17enne

I fatti risalgono a settembre 2019, quando la diciassettenne aveva lasciato il suo Paese d'origine ed era arrivata in Italia con il ventisettenne. L'uomo l'ha portata nell'agriturismo di Cesano, nell'estrema periferia Nord di Roma, dove ad aspettarli c'era il suo amico. I due l'hanno sequestrata, togliendole i documenti e lo smartphone e impedendole ogni contatto con l'esterno. La sottoponeavano a diversi tipi di violenza, insultandola, minacciandola di morte, la colpivano con pugni allo stomaco e schiaffi sul viso, le spegnevano le sigarette sul corpo e ne abusavano sessualmente.

Una spirale di violenze che non sembrava avere fine, solo grazie all'intervento di un passante la ragazza si è salvata: l'uomo ha notato il trio in strada, la giovane aveva un'espressione assente e veniva strattonata. Lui non si è voltato dall'altra parte, ma ha voluto vederci chiaro, fondamentale la sua segnalazione alle forze dell'ordine.