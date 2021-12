Senza Green Pass, aizza il cane e aggredisce il controllore: succede sul tram 3 Continuano i controlli del Green Pass sui mezzi pubblici: nella mattinata di oggi, alle 9.30, un controllore è stato aggredito per aver aver chiesto la certificazione verde ad un passeggero.

A cura di Beatrice Tominic

Foto d’archivio

Anche nella giornata di oggi, lunedì 20 dicembre, continuano i controlli del Green Pass sui mezzi pubblici nella città di Roma. Nella mattinata di oggi, alle ore 9.30, però, c'è chi è riuscito ad evitare la multa da parte dei verificatori della certificazione verde. Siamo sul tram 3, che transita dalla stazione Trastevere fino alla zona di Labicano e Porta Maggiore. Proprio lungo la via Labicana, all'altezza di via Merulana, poco distante dalla stazione della metropolitana della linea A Manzoni, il controllore dell'ATAC ha cominciato a chiedere ai passeggeri del tram di mostrare il Green Pass, obbligatorio a bordo dei mezzi pubblici come bus, tram e metropolitana: alla domanda del controllore, però, uno dei viaggiatori gli ha prima aizzato contro il proprio cane di grossa taglia, poi lo ha aggredito ed infine è fuggito.

Green Pass obbligatorio a bordo dei mezzi pubblici

Sono molte le misure che il nostro Paese, la Regione Lazio e la città di Roma stanno adottando per cercare di ridurre il rischio dei contagi da coronavirus, dall'annullamento di eventi pubblici (come il concertone dell'ultimo dell'anno che si sarebbe dovuto tenere nella splendida cornice del Circo Massimo), alla possibilità di rendere obbligatorio il Super Green Pass(o green pass rafforzato) in alcune situazione particolari. Sui mezzi pubblici, per il momento, resta l'obbligatorietà del Green Pass base, come stabilito il 6 dicembre scorso, quando scattati i controlli per verificare il possesso di Green Pass fra i passeggeri di bus, tram e metropolitana: le sanzioni rivolte a chi verrà trovato senza la certificazione prevedono un pagamento da 400 a 1000 euro. Eppure, fin dal primo giorno, sono diverse le persone che sono state colte senza il QR code del Green Pass: il primo è stato un uomo di 50 anni fermato a piazzale Flaminio.